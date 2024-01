Tiago Djalò, la Juve prova ad anticipare l’Inter. Mossa bianconera per l’acquisto a gennaio

Sul difensore del Lilla c'è da tempo l'Inter che vorrebbe prenderlo a parametro zero in estate, ma la Juve potrebbe fare un''offerta

Non solo Buchanan, l'Inter lavora anche alla rosa del prossima anno. La dirigenza nerazzurra valuta alcuni possibili innesti a parametri zero. Tra questi c'è anche il difensore del Lille Tiago Djalòm sul quale c'è anche la Juventus.

"Con il prestito di Huijsen al Frosinone, in casa Juve possono montare i discorsi per Djalo. Vero che il difensore del Lilla è infortunato, ma - essendo a scadenza di contratto - potrebbe essere interessante prenderlo subito in funzione dell’estate prossima, quando Alex Sandro chiuderà la sua avventura bianconera. Tuttavia, anche l'Inter è particolarmente vigile sul giocatore, già seguito da tempo", scrive Gazzetta.it.