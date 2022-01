Tiago Pinto: “Emergenza Covid? La posizione della Roma. Vogliamo battere il Milan”

A DAZN, il dirigente della Roma Tiago Pinto ha parlato così prima della sfida contro il Milan in programma a San Siro

A DAZN, il dirigente della Roma Tiago Pinto ha parlato così prima della sfida contro il Milan: “Capisco la domanda e ciò che succede, ormai da due anni, è una realtà del mondo e non del calcio. Dobbiamo capire tutti quanti senza dimenticare che è una situazione di salute pubblica. Siamo oltre il calcio, noi come Roma ci piace essere in tutte le discussioni, la competizione tra squadre è importante, ma il Covid è oltre e dobbiamo capire le misure delle cose. Non rinviare l’intera giornata? È un’opinione molto personale questa, se si cambiano regole campionato per campionato è difficile. Sono d’accordo con la decisione di ieri. Vogliamo vincere contro il Milan e sono fiducioso, possiamo farcela”.