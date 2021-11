Tiago Pinto: “Allineati con Mourinho. Così scriverà la storia della Roma”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei primi mesi in giallorosso di José Mourinho

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei primi mesi in giallorosso di José Mourinho: "Si è costruito questa immagine nel tempo, siamo allineati con la strategia di Mourinho. Lui è allineato con noi, non possiamo creare un instant-team come fanno altri e non è una critica, ma una verità. Alcuni direttori sportivi operano in una direzione, molte volte potete avere dubbi sulla mia parola, ma Mourinho ha lanciato calciatori come Felix Afena-Gyan. C’è voglia da parte nostra di essere ambiziosi, vogliamo un progetto sostenibile e vogliamo vincere con questa strategia e non abbiamo dubbi su questo. Magari abbiamo confuso le persone perché Abraham è giovane ma è forte, vogliamo lavorare in tutte le aree e migliorare ogni giorno e ogni finestra di mercato. Per noi è importante Mourinho, lo abbiamo preso perché la sua esperienza era perfetta per sviluppare questo progetto e migliorare tutti i calciatori della Roma. Sono sicuro che la scelta sia stata giusta e sarà uno degli allenatori più importanti della storia della Roma”.