Tielemans: “Lukaku è cambiato, difficile non notarlo. In campo si vede che…”

Big Rom è cambiato da quando veste la maglia dell'Inter, una crescita esponenziale notata anche dai suoi compagni in nazionale

"È cambiato ed è difficile non vederlo", ha detto Youri Tielemans. "Segna molto e avrebbe potuto farne uno in più se il portiere non avesse avuto un grande riflesso. Però si vede che Romelu in campo si diverte molto. Lo si vede anche nei suoi movimenti".