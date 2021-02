GdS – Milan-Inter, le tifoserie preparano il derby: l’iniziativa dei nerazzurri e l’abbraccio…

In vista del derby di Milano tra Milan e Inter, le due tifoserie preparano le iniziative per la stracittadina

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, di sicuro le due squadre non viaggeranno da sole: "Come già accaduto all’andata e in coppa, infatti, c’è da aspettarsi un movimento di massa tra centri sportivi e percorso verso lo stadio. L’orario poi garantisce una certa libertà di movimento. Fumogeni, bandiere, sciarpe, chissà magari anche motorini, accompagneranno i pullman delle due squadre verso San Siro: un ultimo abbraccio virtuale prima di lasciare la parola al campo".