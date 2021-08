Tifosi Inter picchiati a Verona, Signori: “Valeva la pena riaprire gli stadi?”

La provocazione dell'editorialista de Il Giornale in seguito a quanto accaduto nel post Verona-Inter venerdì sera

Nel suo editoriale di oggi per Il Giornale, Riccardo Signori si è soffermato sullo spiacevole episodio capitato nel post Verona-Inter al noto tifoso Fabrizio Nonis e suo figlio: "Colpevoli di essere tifosi dell’Inter, ovvero della squadra avversaria. In questi casi non conta chi sei, cosa fai. Conta solo che tu sia il nemico. Nemico purtroppo. Non tifoso di un altro club. Ed allora viene da chiedere: valeva la pena battersi per riaprire gli stadi, val la pena credere che l’animalesca indole di certi gruppi teppistici - i tifosi sanno essere più nobili - abbia ancora partita vinta, almeno fuori campo? Sarebbe utile che, riaprendo gli stadi, si riaprissero anche le patrie galere. Che taluna gentaglia venisse acchiappata anzitempo. E non fuori tempo".