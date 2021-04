Superleague, un gruppo di tifosi del Liverpool protesta: “Toglieremo bandiere da Anfield”

Gli Spion Kop 1906, con altri gruppi presenti nella Curva dei Reds, hanno deciso che non appoggeranno la società tra le squadre fondatrici

Superlega? Dopo la reazione dell'UEFA arrivano le reazioni dei tifosi. Come quelli del Liverpool tra i club fondatori del nuovo torneo alternativo alla Champions. Gli Spion Kop 1906, uno dei più importanti gruppi della tifoseria della squadra inglese, ha annunciato che rimuoverà le proprie bandiere dalla The Kop, la storica curva dei supporter del Liverpool ad Anfield.

Getty ImagesÈ il loro segno di protesta nei confronti della Superlega. «Sentiamo che non possiamo più dare il nostro sostegno a un club che mette l'avidità finanziaria davanti all'integrità del gioco», hanno scritto in un tweet i tifosi dei Reds. E non è da escludere che altri gruppi di tifosi seguano il loro esempio.