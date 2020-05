Striscioni di protesta dei tifosi della Roma: “Questo campionato si deve fermare!”

La serie A sta lavorando alla ripresa e per i club, tra i quali anche la Roma, si avvicina il momento di tornare ad allenarsi. Ma i tifosi giallorossi non sono d’accordo con la riapertura del calcio italiano e lo hanno fatto sapere appendendo numerosi striscioni in girò per la capitale. Il pensiero è uno solo: stop al campionato. Ecco il contenuto degli striscioni appesi dai vari gruppi del tifo romanista: “Italia in emergenza sanitaria e sociale… Questo campionato si deve fermare!!!“, “Con la Nazione in questo stato siamo contrari alla ripresa del campionato“, “Sugli spalti senza la mia gente… Che non riparta niente!“, “Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità… Il gioco finisce qua!“ e infine “Prima il rispetto e la dignità… Per noi il campionato finisce qua!“.