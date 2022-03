Inter, fattore San Siro: i tifosi rispondono presente, ci sarà il tutto esaurito

Previsti oltre 55mila spettatori per la partita di oggi contro la Fiorentina: una spinta in più per i nerazzurri

L'Inter potrà contare sulla spinta dei propri tifosi: in occasione del match di oggi contro la Fiorentina sono infatti previsti più di 55milan spettatori, il massimo consentito. Tutto esaurito a San Siro, come scrive il Corriere dello Sport: "Chissà che stasera non sia di aiuto il pubblico di San Siro. Ci sarà il tutto esaurito: 55 mila biglietti già staccati su 57 mila, gli unici invenduti sono nel settore ospiti. L'Inter, peraltro, è la squadra che ha raccolto più punti in casa in serie A: 32 in 14 apparizioni a San Siro. Per di più, delle 11 gare ufficiali che mancano fino al termine della stagione (al netto dell’eventuale finale di Coppa Italia), la squadra nerazzurra ne giocherà 6 nel suo stadio".