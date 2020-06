Giallo su Pardo e Tiki Taka: il giornalista lascia Mediaset e va a La7 con due ex Inter?

La notizia ha fatto il giro del web e dei quotidiani sportivi on-line e viene assegnata a Dagospia. Ma sul sito di D’Agostino non sembra essercene più traccia.

Mediaset ha fatto sapere in un comunicato stampa pubblicato qualche giorno fa, che il programma per il commento di questa nuova parte di stagione sarà Pressing. Per Tiki Taka – scriveva la tv del Biscione – sarebbe stata pensata una nuova formula insieme a Pardo, conduttore del talk-show sportivo.

Stando alle ultime indiscrezioni però, il conduttore non avrebbe rinnovato il contratto con Mediaset e avrebbe bussato alla porta di La7 e del proprietario, il presidente Cairo, per condurre un programma sulla nota rete, al quale parteciperebbero anche Cassano e Vieri. I due hanno lavorato con lui a Tiki Taka, poi FantAntonio aveva terminato la sua avventura, Bobo era rimasto con il giornalista.

Secondo questa versione, in questo nuovo programma ci sarebbe anche Totti. Alla base della rottura con Mediaset potrebbe esserci Giorgia Venturini, grande amica di Wanda Nara, altra ex del programma. Pardo, che aveva già avuto qualche screzio con la moglie di Icardi, avrebbe avuto qualche problema anche con la show-girl italiana che nel suo salotto poneva domande agli ospiti.

(Fonte: Ts- Cds)