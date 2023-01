Times – Non solo Joao Felix: il Chelsea vuole chiudere subito anche per Thuram

Dopo l'arrivo di Badiashile, il Chelsea è pronto ad investire pesantemente nel mercato di gennaio per alzare il livello e provare a risalire la china, alla luce del decimo posto attuale in Premier con 19 punti di ritardo dall'Arsenal.

Secondo quanto riportato da Times, infatti, i Blues sono vicini a chiudere per Joao Felix, in prestito dall'Atletico Madrid per una cifra attorno ai 9 mln di sterline. Il quotidiano, però, aggiunge che i Blues non si fermeranno qui. Uno degli obiettivi del Chelsea è Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Il club inglese vuole anticipare l'arrivo già a gennaio, proponendo un indennizzo al 'Gladbach. L'alternativa a Thuram è Noni Madueke del PSV.