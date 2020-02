Il Giornale – Il vero timore dell’Inter non è Ibrahimovic: contro il Milan Eriksen non può steccare

Un’occasione per Inter e Milan. Da una parte l’obiettivo è continuare a volare, dall’altra è provare a correre. Il Giornale fa il punto sulla situazione ad Appiano Gentile e a Milanello in vista del derby di questa sera.

Inter favorita? “La classifica e i precedenti direbbero che il verdetto è segnato, eppure non è così. Perché è un derby è questo vale sempre“. Il Milan si affida all’amuleto Ibrahimovic, mentre l’Inter deve fare i conti con il dubbio Handanovic. Farlo giocare sembra un azzardo, non farlo può esserlo ancora di più.

La novità potrebbe essere D’Ambrosio in difesa. “Pare che il timore non sia Ibrahimovic ma Hernandez” scrive il quotidiano. Ora tocca a Eriksen dimostrare il suo valore. Dopo il flop a Udine, evaporato grazie alla vittoria, ora il danese non può steccare al debutto a San Siro.