Tiribocchi: “Napoli ancora in corsa scudetto? Dipende dall’Inter. Quei 10 punti…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante dell'Atalanta (tra le altre): "La scelta di Mazzarri mi ha sorpreso tanto, quasi quanto quella di Garcia ad inizio anno. Nulla contro questi due allenatori, ma entrambi mancavano da tanto tempo in un certo livello di calcio. E poi il Napoli migliore si è visto con Sarri e con Spalletti, con allenatori di campo e di lavoro quotidiano. Per fare una scelta simile e virare su Mazzarri, significa che De Laurentiis ha già un allenatore importante per l'anno prossimo.