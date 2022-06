Italia oggi in campo contro l’Ungheria: titolari Bastoni e Barella

Seconda giornata del gruppo della fascia A di Nations League: l'Italia, dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania, affronta questa sera l'Ungheria. Secondo quanto riporta Sky Sport, il ct Mancini dovrebbe affidarsi ad Alessandro Bastoni e Nicolò Barella: i due calciatori dell'Inter scenderanno in campo dal primo minuto, così come la sorpresa Gnonto, che affiancherà Politano e Raspadori in attacco.