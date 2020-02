TS – Inter, contro la Sampdoria tornano i titolarissimi: per Conte due ballottaggi

L’Inter di Antonio Conte prosegue il suo avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Sampdoria: in vista della gara contro i blucerchiati torneranno in campo tutti i titolarissimi. Secondo Tuttosport, sono due i ballottaggi: “Domenica sera a San Siro torneranno i titolarissimi, fatta eccezione per il solo Samir Handanovic, che non ha ancora del tutto recuperato dal problema al mignolo della mano sinistra. […] Conte si affida ai suoi uomini migliori. Davanti a Padelli torneranno dal primo minuto Skriniar e De Vrij, poi uno tra Bastoni (che ha smaltito l’influenza) e Godin. Candreva e Young larghi sulle fasce con Barella, Brozovic e uno tra Eriksen o Vecino. In avanti scontatissima la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez“.