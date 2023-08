TMW – Samardzic piace a tre italiane, ma può anche finire in Premier League

Lazar Samardzic è ancora alle prese con il suo futuro. Che non è affatto scontato sia all'Udinese, come spiega anche TMW. Questo l'aggiornamento sul centrocampista: "È spuntata una nuova pretendente per Lazar Samardzic. Dopo essere stato a un passo dal trasferimento all'Inter, il centrocampista serbo potrebbe trasferirsi in Premier League.