Tognazzi nel ruolo di Spalletti: “Ho preferito non chiamarlo, temevo che un confronto…”

L'attore si è calato nel personaggio di Luciano Spalletti per la serie tv che racconta la carriera di Francesco Totti. Tognazzi ha raccontato alcuni retroscena a Vanity Fair.

"Ho preferito non parlare con Spalletti. Se fosse stato un amico, come Gattuso, magari lo avrei fatto. Ma temevo che un confronto col soggetto mi avrebbe messo in crisi. So di averlo interpretato con rispetto. Spalletti, e lo dico da prolisso quale sono, è un uomo che ama l'eloquio dilungato, se avessimo dato spazio al suo modo di parlare sarebbe diventato invasivo. Il rapporto Totti-Spalletti? Sono troppo vicini di età, vedo più un risentimento tra amici, tra persone che si sono state molto vicine nei momenti difficili, poi i ruoli, le aspettative, il contesto hanno guastato tutto. Non ci interessava la cronaca. È una serie basata sul ricordo e la visione di Totti. La considero un gesto di generosità da parte sua, aprire il privato, le percezioni. Io ho cercato la parte sentimentale delle posizioni", ha raccontato l'attore in un'intervista a Vanity Fair.