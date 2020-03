Francesco Toldo, una foto ricordo per fare tanti auguri all’Inter

E’ che non l’abbiamo scelta. E’ lei che ha scelto noi. Oppure, se l’abbiamo scelta, è stato quando abbiamo capito che una cosa così non la faranno mai più. L’hanno fatta, quelli dell’Orologio, strappando una costola al Milan. E’ nata così l’Inter e sono passati da allora 112 anni. Niente è come lei per chi la ama. Gli altri contesteranno: “Facile, niente è come le cose che si amano, tutte sono così”. L’Inter no. Non è come tutte. Alla fine che ci importa se qualcuno contesta l’unicità di una passione, il senso di appartenenza a qualcosa di più grande. Sappiamo cosa siamo e perché e non vorremmo essere mai niente di diverso. Sappiamo perché amiamo l’Inter. Lo sa chi fa il tifo per lei e chi ha legato la sua storia personale, la sua carriera, ai colori nerazzurri. Come Toldo. Così basta una foto ricordo celebrativa per dire Buon compleanno alla Beneamata. Basta il pensiero. Quello di chi è entrato nella storia e ci resterà per sempre. E per sempre si porterà questa squadra folle e inimitabile nel cuore.