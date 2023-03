Toldo: “Coppa Italia? Spero in una finale Inter-Fiorentina. Se ci fosse la Juve…”

Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato di un'ipotetica finale di Coppa Italia tra le due squadre

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, Francesco Toldo ha parlato così a due giorni da Inter-Fiorentina: "Io il calcio lo adoro, ma non lo guardo più come prima. Solo in maniera distratta. I miei figli lo seguono però io mi sono distaccato, finisco per seguire più i cartoni animati. Vivo al di là del calcio e faccio tutto ciò che fanno le persone normali. Io sono felice se i bambini si appassionano ad un portiere o ad una squadra, però sono felice di scoprire che si può fare un weekend senza calcio anche se i miei figli sono cresciuti vicino allo stadio di Milano e nonostante gli avessi messo fin da piccoli la maglietta della Fiorentina, ora tifano Inter".

Cosa ne pensa dei tanti oriundi in Italia?

"Io sono sempre per la qualità, anche se viene da lontano. Però a me dispiace per i giocatori italiani che spesso vengono scavallati e questo non fa bene".

Coppa Italia?

"Mi auguro una finale Inter-Fiorentina anche se poi per me sarebbe dura perché tifo entrambe. Se capita la Juventus sicuramente non ci sarebbero dubbi su chi tifare ma spero comunque in Inter-Fiorentina".