Toldo: “Donnarumma talento innato con l’età dalla sua parte. E ha un grande pregio”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro esalta il portiere dell'Italia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Toldo torna sulla semifinale contro la Spagna vinta dall'Italia ai calci di rigore. Per l'ex portiere il ricordo va agli Europei del 2000 quando in semifinale gli azzurri vinsero ai rigori contro l'Olanda. "Eh sì, un bel profumo. Ero sul divano, una birretta in mano, e come ogni volta che ci sono dei rigori mi metto lì a “battezzarli”: questo lo tira lì, questo lo può parare... Prima però i miei figli al telefono mi hanno chiesto: papà, quanti ne para Donnarumma? Avevo risposto due e non sbagliavo, poteva prenderne un altro: se scegli la parte giusta devi fare paura, come dopo con Morata. Gigio è grande, se allarga le braccia può coprire tutta la mezza porta che sceglie".