Toldo: “I miei figli tifano Inter. Io nel calcio? Ne resto fuori a meno che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, ha parlato così del suo rapporto con il calcio oggi: "I miei figli tifano per l'Inter, ma la maglia della Fiorentina a casa nostra c'era sempre. Per quanto mi riguarda non mi manca il calcio, devo essere sincero e a meno che la Fiorentina non mi chieda di far il presidente ne resto fuori".