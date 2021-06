Toldo: “L’Inter come una famiglia. Mou persona vera. Eriksen grande dispiacere, ora…”

Intervistato dal Messaggero, Francesco Toldo affronta diversi argomenti: dl suo periodo all'Inter, fino alla situazione di Eriksen

In una lunga intervista a Il Messaggero, Francesco Toldo è tornato sugli Europei del 2000 dove l'ex portiere fu protagonista di una strepitosa partita contro l'Olanda. "Nel primo tempo parai un rigore a Frank De Boer. E cominciammo a crederci. Nella ripresa un altro rigore: Kluivert, grande specialista, prese il palo. Nella serie mi sono ripetuto con De Boer e, dopo l’errore di Stam, chiusi il match respingendo il tiro di Bosvelt".

In mezzo alle sue prodezze, il colpo di genio di Totti. Lei era il più vicino a van der Saar. Si è spaventato quando l’ex capitano della Roma tirò fuori il cucchiaio?

"No. Vidi Francesco sicuro e concentrato. Quando hai davanti un campione così, il portiere è sempre spacciato. Se non sbaglia lui, è gol. Il pallonetto è passato alla storia come il simbolo di quell’Europeo con le mie parate".