Toldo: “Solo con Mou si remava tutti dalla stessa parte. L’Inter? Inzaghi…”

L'ex portiere nerazzurro ricorda gli anni dello Special One sulla panchina dell'Inter

Dopo più di 11 anni, José Mourinho torna a San Siro dove affronterà, stavolta da avversario, l'Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Toldo ricorda gli anni con lo Special One: "Tornerò in tribuna dopo tanto tempo proprio per lui. Josè ha davvero lasciato il cuore all'Inter e i tifosi ricambiano. Non soltanto per il Triplete".