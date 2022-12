Toldo: “Rigori? Non è solo questione di fortuna. Devi entrare nella testa di chi tira”

Questione di altezza, con la crescita media della statura dei portieri, certo, ma anche e soprattutto di "testa", dice Toldo: risultato, oramai le parti sono invertite e ad essere favorito e' il portiere. Mentre fino a qualche anno fa la punizione era chiamata "massima" anche perché il suo esito sembrava scontato, questi Mondiali sembrano infatti segnare una tendenza a un esito meno scontato del tiro dagli 11 metri. Toldo sottolinea all'ANSA che per un portiere "è sempre interessante capire cosa succede, guardare i particolari. Non è questione soltanto di fortuna, quanto di 'entrare nella testa' di chi tira. In fondo, sono tre le possibilità: a destra, a sinistra o al centro. Ci vuole intuizione, e solo con molta esperienza capisci le intenzioni del tiratore. Sono attimi, in cui i due si guardano negli occhi e si mandano messaggi. Altra fase abbastanza 'basica' è la lettura del corpo, per intuire dove lui si muoverà. Ci sono 'linguaggi' del corpo che tu come portiere puoi leggere". Toldo sottolinea da un alto che "per chi calcia è una prova mentale, anche per l'attaccante più sicuro. Alcuni giocatori possono essere addirittura condizionati da errori fatti in gioventù. In quei momenti l'attaccante deve eliminare la paura".