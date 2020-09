Toldo: “Con Suning l’Inter arriverà al livello di Psg, City e Real. Conte? Perfetto per l’ambiente”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex di Inter e Fiorentina Francesco Toldo ha parlato dei nerazzurri che stasera sfideranno la squadra viola:

Toldo, che Inter ritrova?

«Il pubblico non vede l’ora di vincere. Un po’ di pressione c’è. La squadra è forte, potrà giocarsela alla pari con la Juve. La differenza la farà l’umiltà di ogni giocatore, ma questa Inter mi fa ben sperare. Penso a Lautaro, ma soprattutto a Lukaku».

Antonio Conte sembrava all’addio, poi ecco la pace.

«Se è rimasto, vuol dire che c’è unione totale. Conte ha una mentalità vincente e non si accontenta mai. Detto questo, quando arrivi all’Inter non è mai facile. Neanche per un big come lui, perfetto per l’ambiente».

La famiglia Zhang?

«Hanno una fame incredibile. Probabilmente non hanno l’entusiasmo di Moratti, inarrivabile, ma sono motivati: stanno facendo le cose nel modo giusto, hanno intelligenza e disponibilità economica. Tra qualche anno l’Inter sarà al livello di Psg, City e Real. Suning alzerà il livello. Steven è intelligente, ha capito il valore e il “peso” della tradizione: da interista, gli direi di fidarsi anche del proprio istinto».

Handanovic a Milano non ha ancora vinto.

«Un vero peccato per Samir. Non è dipeso da lui, professionista esemplare e capitano ideale. Tecnicamente, è rimasto al passo con i tempi».