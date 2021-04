Bologna, Tomiyasu: “L’Inter ha le qualità per fare gol, dobbiamo stare concentrati”

Intervenuto a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Bologna-Inter, il difensore rossoblù Tomiyasu ha presentato così il match

"Sicuramente sarà difficile per noi, ma come sempre giocheremo per prendere 3 punti. Abbiamo vinto contro Crotone e Sampdoria, stasera sarà difficile, ma dobbiamo giocare la nostra gara. Come il mister dice, dobbiamo andare avanti con coraggio e fiducia. L'Inter ha tante qualità per fare gol, dobbiamo concentrarci tutta la gara".