Tommasi: “In Italia non siamo chiari e ci sono due rischi. Prima la salute, ma il calcio…”

Intervistato da El Paìs, il presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, fa il punto sulla situazione del calcio in Italia.

Sostieni che si possa portare a termine la stagione?

“Se ci sono condizioni, devi giocare adesso. Ma la salute è davanti a tutto. È molto complicato perché ci mancano molte partite e abbiamo bisogno di tempo. Più giorni passano, meno possibilità avremo”.

Come si gioca a calcio quando l’essenza del gioco va contro le regole del distanziamento sociale indispensabile per evitare le infezioni?

“I medici non possono evitare il contatto fisico ma possono lavorare con indumenti protettivi, occhiali e maschere. I calciatori appartengono al solo settore i cui dipendenti non hanno la possibilità di svolgere il proprio lavoro con protezioni individuali”.

È essenziale giocare in modo che i club possano incassare i soldi dai diritti televisivi e quindi salvare i contratti dei giocatori?

“Questa è la parte più complicata dell’argomento. Prima la salute, ma dobbiamo capire che il calcio è un’industria. Siamo più interessati alla Serie B, Lega Pro e al calcio amatoriale. Lì corriamo il rischio di rimanere con meno squadre. Quindi dobbiamo guardare a settembre; non si tratta solo di salvare questa stagione. Nelle piccole categorie abbiamo un grave problema che non riguarda solo i giocatori ma tutti i lavoratori collegati alle squadre. La parte più difficile è decidere dopo aver ascoltato i dottori”.

Il protocollo italiano per il ritorno all’allenamento prevede che i dipendenti del club rimangano per settimane senza vedere le loro famiglie. Lo trovi necessario?

“Il problema con il protocollo è che in Italia non è stato ancora approvato dal governo,. Gli scienziati hanno dei dubbi su questo perché lo scopo è allenarsi in un gruppo e rispettare la distanza tra le persone. Il protocollo della federazione prevede tre settimane di ritiro per tornare all’allenamento, ma non prevede viaggi e partite. Per giocare di nuovo, devi fare un altro protocollo. Basterà vivere in ritiro? Ci consentiranno di viaggiare per giocare? In Italia non siamo chiari”.

Il governo italiano avrà il coraggio di portare a termine la stagione 2019-2020?

“Non so se abbiamo bisogno del coraggio per tornare a giocare o per terminarla. La verità è che abbiamo bisogno di responsabilità. E questa è la differenza tra gli opinionisti e coloro che devono scrivere le norme. Finire tutto è forse il modo più semplice. Penso che in Italia ci sia stato anche il coraggio di fermare il calcio. Concludere la stagione non è per niente facile. Il governo, i sindaci, i presidenti delle regioni, stanno aspettando il parere dei dottori. E questo ci disorienta”.

Se scientificamente non puoi competere e garantire zero rischi, la decisione è inevitabilmente politica?

“Sì. Ma ci sono due rischi. Il principale è quello della salute dei lavoratori. L’altro è che l’epidemia si diffonda nuovamente. Nelle regioni con quasi nessuna infezione, non capiscono come tutto sia chiuso e dove ci sono state migliaia di morti, è necessario più rigore. Cosa facciamo allora? Nel calcio moltiplichiamo il rischio perché i club di regioni meno colpite dall’epidemia come la Sicilia devono entrare in contatto con società e club di regioni più colpite come la Lombardia”.

(El Paìs)