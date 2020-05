Tommasi: “Calciatori a lavoro durante il lockdown ma non pagati. Figc, sono deluso e preoccupato”

Al termine del Consiglio Federale di oggi, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i calciatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli – le parole riportate da La Gazzetta dello Sport -. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto! Sono deluso e preoccupato. Si prendono delle decisioni con mascherine e call conference, e poi si mandano in campo gli altri. Cioè i calciatori. Ed ecco come sono ripagati. Gli imprenditori del calcio chiedono i soldi a tutti – Uefa, Fifa, governo – per non pagare i calciatori…E noi dovremmo essere contenti? Domani ci vedremo, analizzeremo la situazione. Sono veramente deluso e preoccupato per come vanno le cose in questa Federazione e in questo calcio“.