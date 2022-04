Le rivali – Milan, Tomori: “Scudetto? Possiamo e vogliamo fare qualcosa di eccezionale”

Intervistato da Sport Mediaset, Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha ribadito le ambizioni di scudetto del gruppo rossonero

"Siamo giovani, ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic, Giroud e Kjaer che hanno già vinto. Possiamo fare qualcosa di eccezionale: abbiamo l'opportunità di vincere e vogliamo farlo. Razzismo a Cagliari? Subito dopo la partita ho ricevuto tanto sostegno, dal Milan e non solo. Dobbiamo continuare a lottare contro il razzismo. In questo club hanno giocato grandissimi difensori, da Baresi a Maldini, da Nesta a Stam. Questo ha pesato nella mia scelta. Sono felice di essere qui".