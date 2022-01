Milan, lesione al menisco per Tomori: oggi l’operazione. Il difensore salterà il derby

Brutte notizie in casa Milan, il difensore appena rientrato dal Covid dovrà essere operato e rimanere fuori per circa un mese

Brutte notizie per il Milan. Tomori, da poco rientrato dopo il Covid, ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il difensore verrà operato nel pomeriggio in artroscopia. Dovrà stare fuori per circa un mese e non ci sarà per il derby con l'Inter del 6 febbraio.