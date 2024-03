L'agente di Fikayo Tomori, Viktor Kolar , intervistato dal portale ceco sport.cz ha parlato del futuro del suo assistito non escludendo la possibilità di un addio al Milan. "Non c’è posto migliore per lui per affinare le proprie qualità. Il Milan ha una lunga tradizione di grandi difensori: Baresi, Costacurta, Maldini padre e figlio…"

"È leale e non vuole scappare dal Milan, soprattutto perché il club non ha fatto molto bene in questa stagione. Il Milan è un ottimo club, ma Tomori ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene fisicamente, sarà un difensore ricercato assolutamente ovunque. L'infortunio lo ha rallentato, ma con lui in campo è un Milan diverso".