Tomori: “Scudetto? Ci crediamo. Siamo primi, ma sappiamo che l’Inter ha una gara in meno”

Le parole del difensore rossonero al termine della gara vinta dal Milan contro il Genoa

Al termine di Milan-Genoa, Fikayo Tomori ha commentato la conquista dei tre punti ai microfoni di Dazn. Queste le parole del difensore rossonero: "Sei clean sheet consecutivi in campionato? Siamo orgogliosi, lavoriamo per questo e oggi abbiamo fatto la stessa cosa, inoltre abbiamo vinto e siamo felici. La sfida con la Lazio? So che Immobile è un grande attaccante, dobbiamo fare di più perché la Lazio è una squadra forte. Da quando sono arrivato qua mi sento bene, tutti mi aiutano, anche con l'italiano. Sto ancora imparando".