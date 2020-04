Ag. Tonali: “Tanti gli attestati di stima ricevuti, ma per il momento nulla di concreto”

L’avvocato Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato del futuro del gioiellino del Brescia, nel mirino di tutte le big del calcio italiano: “Come puoi parlare di mercato adesso? Ho un’agenzia che fa anche trasferimenti internazionali. Riunioni a Monaco, Londra, Madrid. Che senso hanno? Come fai a ipotizzare un trasferimento all’estero, adesso? Non sai cosa succede in Francia, Spagna, Inghilterra. Non possiamo fare nulla, nei fatti. Sì, parli, gli attestati di stima ci sono come prima, ma nulla di concreto“.