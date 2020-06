Sky – Inter-Tonali, primi contatti con il Brescia. Ce ne saranno altri. Nerazzurri in pole

“Inter-Tonali? Risulta ci sia stato già un primo contatto tra le due società. Ne seguiranno anche degli altri naturalmente ma in questo momento il club nerazzurro è avanti nella corsa al giocatore”. Il calciatore è pronto a tornare in campo con il Brescia e Luca Marchetti, a Skysport, sottolinea come siano stati già attivati i contatti con la società di Cellino per provare a strappare alla concorrenza il giocatore italiano. Prima della gara contro la Fiorentina, Sandro ha voluto fosse mostrata la maglietta dedicata ad un giovane amico scomparso di recente.

(Fonte: SS24)