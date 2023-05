Tonali: “Derby? Ci ho pensato subito dopo il Napoli. Devo tanto a Pioli, mi ha aiutato”

"Credo sia il riassunto di quanto abbiamo fatto con il mister in questi tre anni. Ho pensato subito al derby con l'Inter, impossibile non pensarci. I tifosi ci hanno dato una forza incredibile in questi anni. I tifosi danno tutto per portarti alla vittoria, bisogna farli felice. Mia nonna è la persona a cui sono più legato. Derby 2003? Non me lo faccio raccontare ora.