Ecco perché l’Inter ha mollato Tonali. TS: “Dopo l’incontro a Villa Bellini con Conte…”

L’incontro del 25 agosto scorso a Villa Bellini ha definito le linee guida del mercato dell’Inter di Conte. “Lì sì è scelto di far cadere il vantaggio acquisito su Tonali, lasciando così che il Milan si inserisse e lo facesse suo, per puntare con maggiore decisione su elementi più esperti, pronti a vincere, con un DNA internazionale”, è il commento di Tuttosport in merito alla notizia del pressing dell’Inter su Vidal.

Giusto un anno fa, l’Inter aggiunse 8 giocatori alla prima squadra, con Godin, Sanchez e Lukaku come elementi di esperienza anche in campo internazionale, a differenza degli italiani come Sensi, Barella, Biraghi, Bastoni e anche di Lazaro. “Ecco uno – non l’unico – dei motivi che spiega la virata dell’Inter su Tonali. Perché Conte vuole elementi che – sulla carta, ovviamente – non tremino al Camp Nou, al Bernabeu o all’Old Trafford, soldati, meglio se conosciuti e allenati, che ringhino col petto in fuori in serate ad alto tasso di difficoltà”, spiega Tuttosport.

MERCATO DI ESPERIENZA – Tra i nomi caldi in ottica Inter ci sono Vidal (78 gare in Europa), Kolarov (79) ma anche Kanté (20, perché è esploso tardi) è ormai un profilo internazionale da parecchi altri, oltre che un punto di riferimento della Nazionale francese. I nerazzurri seguono anche Emerson Palmieri (21 presenze in Europa), Darmian (34) e Giroud (58). Tutti profili già allenati da Conte e finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio.