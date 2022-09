Tonali: “L’intensità sarà l’ingrediente principale. De Ketelaere ha qualità”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, Sandro Tonali ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore rossonero: "L'intensità credo che sia la base del lavoro che facciamo noi, tutto l'anno scorso abbiamo lavorato su questo. Oggi è l'ingrediente principale per affrontare questo derby. De Ketelaere? Deve giocare come se fosse una partita come le altre perché ha qualità".