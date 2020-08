L’Inter ha da tempo un accordo con Tonali, giovane centrocampista del Brescia. Negli ultimi giorni, però, nell’affare si è inserito anche il Milan. Secondo Sky Sport il club rossonero sta spingendo sull’acceleratore approfittando del fatto che nonostante l’accordo col giocatore, l’Inter ha mess in standby l’affare per via di altre priorità e non ha accelerato col Brescia.