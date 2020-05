Pedullà – Tonali, duello Inter-Juventus: per i bianconeri è prima scelta. Ma i nerazzurri…

Sandro Tonali è uno dei nomi caldi per il mercato che verrà: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, sarà un testa a testa tra Inter e Juventus. Per i bianconeri, il centrocampista del Brescia è una prima scelta mentre l’Inter è uscita allo scoperto più tardi ma è in piena corsa. La Juventus, poi, cambierà un paio di pedine e potrebbe investire su Tonali, mentre i nerazzurri, che hanno un reparto folto e nel quale non sono previste partenze, sarebbe l’ultima pedina a completare il centrocampo.