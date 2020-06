Futuro Tonali, Pedullà: “L’Inter ha acceso i motori e vuole chiudere. Ma la Juve…”

Intervenuto a Sportitalia Mercato, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Sandro Tonali, conteso da Inter e Juventus:

“Se l’Inter chiude la pratica presto, allora Tonali va all’Inter. Se l’Inter non chiude, poi dipende dalle dinamiche di mercato. Secondo me è più indispensabile per la Juventus che per l’Inter con l’aria che tira. Guardandola in prospettiva, è assurdo dire che serva solo all’Inter. L’Inter ha acceso i motori, vuole chiudere la pratica. Se riesce a chiudere la pratica bene, se no si protrarrà per tempo. Le trattative poi vanno chiuse, perché anche Mertens lo davano all’Inter”.