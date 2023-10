Scommesse, Tonali ora ha fretta: vuole confessare subito. Dispositivi mobili sotto indagine

"Così come per Nicolò Fagioli, il primo giocatore a essere coinvolto nella vicenda e a essere stato indagato e interrogato, il reato contestato è «l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa». Dalla Procura fanno sapere che al momento non sono emersi indizi di «frode sportiva» — ovvero partite il cui risultato sia stato alterato —, però la Procura di Torino verificherà anche questo profilo, volendo indagare a «360 gradi», sul mondo delle scommesse illegali, con puntate di calciatori professionisti. Così come al momento non risultano esserci altri giocatori coinvolti, ma allo stesso tempo non si può escludere che dalle verifiche in corso sul materiale sequestrato o dai prossimi interrogatori vengano fuori altri nomi".

"Smartphone e altri dispositivi elettronici verranno scandagliati minuziosamente alla ricerca di indirizzi, nomi e tutto ciò che può essere utile per risalire ai siti utilizzati e soprattutto a chi c’è dietro a questo giro di puntate illegali. In particolare si cercano le chat, che potrebbero fornire elementi utili all’indagine, di cui il calcio è solo una questione marginale. Il sospetto degli inquirenti infatti è che tutto ruoti intorno alla criminalità organizzata. Una brutta storia in cui è rimasto intrappolato anche Tonali, che come Fagioli ora vorrebbe uscirne in fretta".

"Dopo aver preso coscienza che ciò che sta mettendo a rischio la sua carriera è una patologia più che un vizio e averlo ammesso in lacrime alle persone che gli sono più vicine, l’azzurro ha deciso di dire tutta la verità alle due procure. Ma se sotto il profilo penale potrebbe cavarsela con una sanzione pecuniaria (l’articolo 4 della legge sull’esercizio abusivo di scommesse — la 401 del 1989 — al comma 3 parla di «condotta sanzionata con l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda da 51 a 516 euro»), a livello sportivo rischia una squalifica pesante, soprattutto se dovesse ammettere, oltre che di aver scommesso sul calcio, anche di averlo fatto sulle partite della propria squadra (attualmente il Newcastle, fino alla scorsa stagione il Milan)", chiude Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.