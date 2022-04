Milan, Tonali: “C’è amarezza, mancate occasioni fondamentali. Ma ci crediamo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Torino-Milan, Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha raccontato la frustrazione milanista

"C'è tanta amarezza perché arrivavamo da un altro 0-0, si accumulano delusioni e fa ancora più male. Dobbiamo metterla da parte ma non è facile perché è un peccato non sfruttare due partite fondamentali come queste. Ogni partita può cambiare ancora tutto. Se ci crediamo ancora? Sempre".