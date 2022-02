Milan, Tonali: “Settimana perfetta, ma non ci sediamo. A inizio anno nello spogliatoio…”

il Milan batte la Sampdoria e vola temporaneamente in testa alla classifica, in attesa di Bologna-Inter. Queste le considerazioni di Tonali

Grazie alla vittoria per 1-0 (rete di Leao all'8'), il Milan batte la Sampdoria e vola temporaneamente in testa alla classifica, in attesa di Bologna-Inter. Queste le considerazioni del centrocampista rossonero Sandro Tonali a Sky Sport dopo la partita di San Siro: