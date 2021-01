Luca Toni, presente negli studi di Rai Sport, ha elogiato quanto fatto da Nicolò Barella fino a questo momento in stagione. Questo il pensiero sul giocatore: “Il miglior centrocampista italiano e il migliore dell’Inter. Conte ha bisogno di giocatori come lui, è una certezza in una zona del campo in cui i nerazzurri sono andati un po’ in difficoltà quest’anno”.