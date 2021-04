Toni: “Lukaku decisivo anche quando non segna. Lo vedo più completo di Cristiano Ronaldo”

Intervenuto in diretta sul suo profilo Tik Tok, Luca Toni ha elogiato Romelu Lukaku

Intervenuto in diretta sul suo profilo Tik Tok, Luca Toni ha elogiato Romelu Lukaku. L'attaccante belga è spesso decisivo per la squadra nerazzurro, non è un caso che in questo campionato abbia segnato 21 reti e 8 assist.