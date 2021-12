Toni: “Icardi alla Juve? Forte, ma non è migliorato. Scamacca ancora acerbo”

L'ex centravanti di Fiorentina, Roma e Juve ha parlato a Gazzetta.it di alcuni attaccanti accostati ai bianconeri

“E’ fortissimo, ma non credo costi molto meno di Haaland, anche se il fatto che vada a scadenza magari può rendere l’operazione più fattibile. Dall’anno scorso è migliorato molto, ha voglia di arrivare e fa tanti gol. Per la Juve sarebbe fantastico”.

“Lo stimo, ma secondo me ancora non è pronto per fare il titolare della Juve, e i bianconeri ora hanno bisogno di un attaccante da buttare nella mischia. Può essere il futuro del calcio italiano, e me lo auguro per la Nazionale, ma deve ancora confermarsi, e dimostrare di saper arrivare a 15/20 gol a stagione”.