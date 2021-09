Toni: “Inter favorita e lo ha dimostrato in queste prime due giornate. Ha preso…”

Anche Luca Toni vede l'Inter davanti a tutte nella corsa scudetto. L'ex attaccante di Fiorentina, Juventus e Roma ha parlato alla Gazzetta

"Inter favorita. In un mercato caratterizzato dalle grandi difficoltà, ha perso parecchio, ma è stata brava e ha investito con giocatori adatti per il gioco di Simone Inzaghi. In questo campionato parte ancora in vantaggio e lo ha dimostrato in queste prime due giornate".