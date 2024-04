Toni: “Inzaghi? C’è una sola mossa per rendere ancora più offensiva l’Inter”

Il gioco e i numeri dell'Inter fanno parlare tutti. Perché il rendimento di questa squadra è invidiabile, racconta alla perfezione una stagione in cui i nerazzurri hanno dominato in campionato fin dal primo momento. Senza trascurare l'aspetto estetico, perché Simone Inzaghi è riuscito a esaltare le caratteristiche dei suoi e valorizzare chiunque. Di questo ha parlato Luca Toni negli studi di DAZN:

"Sarebbe bello se Inzaghi un giorno ci stupisse e mettesse un centrocampista al posto del centrale dei tre, che è l'unico nel suo modulo davvero a difendere. I due braccetti sono in realtà dei terzini offensivi. A quel punto avrebbe tutti giocatori proiettati in avanti. Può permettersi questo tipo di gioco perché ha grandi interpreti, giocatori interscambiabili. Dimarco sta facendo una stagione straordinaria, è il miglior terzino sinistro d'Europa per i numeri che ha".