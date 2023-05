Toni: “Milan o Inter? 50 e 50. Lukaku ora sta bene, Inzaghi non ci rinuncerà”

L'ex giocatore ha detto la sua anche sul dubbio che permane in attacco per la formazione titolare: «Big Rom o Dzeko? Lukaku adesso sta bene, Inzaghi lo ha aspettato bene e adesso che è in forma non credo che lo lasci in panchina nella partita di Champions contro il Milan. Se potessi scegliere io chi far giocare? Farei giocare Romelu da titolare. Prima sbagliava anche gol clamorosi, adesso mi sembra in crescita».