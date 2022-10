Toni: “L’Inter deve temere solo il tempo. Marotta? Per me su Skriniar non è stato…”

Nel prepartita di Inter-Viktoria Plzen, Luca Toni ha fatto le sue considerazioni in vista di un impegno cruciale per la stagione dei nerazzurri

"L'Inter è nettamente più forte del Viktoria Plzen, che di recente ha perso contro una squadra di terza serie. Deve avere paura solo di se stessa, e anche del vento. Più passerà il tempo, più si avvertirà la pressione. Secondo me, l'allenatore del Plzen ha paura di Lautaro e dell'attacco dell'Inter, ecco perché ha schierato un centrale in più. Rinnovo Skriniar? Secondo me Marotta non è stato sincero: se passi in Champions, ti siedi al tavolo delle trattative molto più tranquillo. Trattenere Lukaku un altro anno a Milano sarebbe un gran colpo".